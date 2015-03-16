Бойовики активізували роботу станцій радіотехнічної розвідки - нардеп
В районі Докучаєвськ - Старобешеве відзначається посилена робота станцій РТР, вогневі підрозділи тут розосереджені і ретельно замасковані.
Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву», народний депутат Дмитро Тимчук в Facebook.
«Розгорнута в районі Докучаєвськ - Старобешеве батальонная тактична група російсько-терористичних військ отримала підсилення у вигляді 8 одиниць броньованої техніки (включаючи 2 танка). Частина засобів, які підтримують дану БТГ артилерійської групи, відведені вглиб позицій бойовиків, проте близько 40% вогневих засобів з її складу (8 РСЗВ БМ-21, 6-гарматна батарея гаубиць Д-30 і 5 одиниць САУ 2С1 «Гвоздика») залишені на передових позиціях», - пише Тимчук.
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Крім того, за інформацією ІС, в Донецьку бойовики проводять перегрупування військової техніки.
«У Куйбишевському та Петровському районах Донецька триває перерозподіл бойової техніки, яка залишається у бойовиків в даних районах. З району н. п. Опитне у Петрівський район Донецька перекинуто 5 танків», - додав Тимчук.