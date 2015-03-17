"Укроборонпром" може почати випуск артилерійських гармат

Про це на прес-конференції заявив заступник гендиректора з виробництва держконцерну "Укроборонпром" Юрій Пащенко.

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"Ми сьогодні не виробляємо артилерійські гармати і не виробляли за весь час незалежності України. Це питання опрацьовується. І думаю, що позитивне рішення буде незабаром. Україна зможе виробляти свою ствольну артилерію, хіба що якщо не брати до уваги калібр 30 мм Даними гарматами ми серійно оснастили наші бронетранспортери", - сказав він.

Також Юрій Пащенко зазначив, що Україна виробляє керовані боєприпаси, які є конкурентоспроможними і відповідають сучасним стандартам, а виробництво некерованих боєприпасів сьогодні не здійснюється.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року гендиректор ДК "Укроборонпром" Роман Романов заявляв, що протягом двох років концерн планує побудувати сучасний завод з виробництва снарядів і патронів.