Українські розробники створили новий бойовий модуль і назвали його "кіборгом" (фото)

Свій витвір назвали кіборгом на честь героїчних воїнів, повідомляє ТСН.

Авто маневрене, не боїться бездоріжжя. І окрім основної бойової задачі виконує іншу — зберігає життя екіпажу. Стрілок увесь час сидить у броньованій кабіні. Звідти керує гранатометом і кулеметом.

"Планується, що екіпаж буде взагалі знаходитися в спеціальній капсулі. Навіть під підриві машини, це збереже життя людей", - каже керівник наукового відділу дослідного центру Міноборони Денис Рамшов.

Назва "кіборг" поки що тільки робоча, офіційно на озброєння його мають прийняти за три тижні.

Всередині у кабіні складається враження, що ти граєш у комп'ютерну гру - стрілок керує зброєю за допомогою джойстика.

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Відносно невеликий, а тому маневрений панцирник, компактна башта робить український винахід королем партизанської війни, зізнаються розробники. Він може прицільно стріляти на ходу.

Автомобіль із "кіборгом" на даху жартома порівнюють з тачанкою Махна — її не наздогнати, від неї не втекти. Подібну зброю використовують різні армії світу, в рамках АТО вона незамінна.

Український автоматичний гранатомет швидкими темпами намагаються прийняти на озброєння.

Розробники зізнаються, 2 роки їхній винахід майже нікого не цікавив.

Гранатомет проходить останню фазу випробувань перед запуском серійного виробництва. Паралельно науковці військового випробувального центру займуться дослідженням вдосконаленої зменшеної копії автомата Калашникова, який назвали "Малюком".

Бійці АТО вже давно чекають його на передовій.