За добу в зоні АТО загинув один військовий, ще 5 отримали поранення
13:25, 18 березня 2015Війна
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У штабі зазначили, що військовослужбовець загинув через активні обстріли.
REUTERS
За минулу добу в зоні АТО один військовослужбовець загинув, 5 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві речник АТО Андрій Лисенко.
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«За минулу добу внаслідок активних обстрілів ми втратили одного військовослужбовця, ще п’ятеро отримали поранення», - сказав він.
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