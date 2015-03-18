За добу в зоні АТО загинув один військовий, ще 5 отримали поранення

13:25, 18 березня 2015
Війна
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У штабі зазначили, що військовослужбовець загинув через активні обстріли.

REUTERS

За минулу добу в зоні АТО один військовослужбовець загинув, 5 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві речник АТО Андрій Лисенко.

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«За минулу добу внаслідок активних обстрілів ми втратили одного військовослужбовця, ще п’ятеро отримали поранення», - сказав він.

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