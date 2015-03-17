За добу в зоні АТО загинули 3 військових, ще 5 поранені

За минулу добу в зоні АТО загинули троє військовослужбовців, п'ятеро отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу ми втратили трьох українських військових, ще п'ятеро отримали поранення", - сказав Лисенко.

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Він додав, що військовослужбовці загинули як від обстрілів, так і внаслідок підриву автомобіля на фугасі.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня поблизу селища Нижнє Лозове Артемівського району Донецької області на фугасі підірвався автомобіль ЗСУ.