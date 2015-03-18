У Тернопільській ОДА розповіли, коли демобілізують бійців "Збручу"

Як повідомили УНІАН в прес-службі ОДА, про це учора під час зустрічі з родичами бійців батальйону, які перекрили дорогу в Тернополі, повідомив заступник голови Тернопільської ОДА Леонід Бицюра.

Він зазначив, що керівництво області вже скерувало звернення в Адміністрацію президента України і в Кабінет Міністрів щодо оперативного вирішення проблеми.

«Все, що ми могли зробити на рівні Тернопільської області, всі звернення до центральних органів влади, ми зробили. Така ситуація склалася, оскільки не відбулося ротації бійців, які готувалися в навчальному центрі Мукачевого. Звідти очікують поповнення. Відповідно, тільки тоді наших бійців відпустять. Ми проти того, щоб непідготовлені люди потрапляли на фронт. Вони мають відбути всі етапи навчання. Тому мусимо дочекатися, коли наших бійців замінять. Залишити позиції зараз, коли немає заміни, неможливо», – сказав Бицюра.

Читайте такожУ Тернополі родичі бійців "Збручу" перекривали дорогу, вимагаючи демобілізаціїВодночас він зазначив, що впродовж тижня відбудеться часткова ротація і частину бійців таки буде демобілізовано.

У свою чергу рідні військовослужбовців висловили невдоволення тим, що указ президента про демобілізацію стосовно бійців «Збруча», окремі з яких перебувають на сході вже понад рік, не виконується.

Відтак вони заявили про намір влаштовувати акції протесту до тих пір, доки їх рідні не вернуться додому.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня близько 100 родичів бійців батальйону «Збруч» перекрили дорогу, вимагаючи демобілізації вояків. Вони близько 5 годин безперервно рухалися пішохідним переходом на дамбі ставу, яка з'єднує центр міста з масивом Дружба і якою курсує 95% громадського транспорту. Масив Дружба був ізольованим.

Люди заявили, що перекриватимуть дорогу в Тернополі щодня впродовж 10-ти днів. Якщо це не змінить ситуацію, погрожують їхати до Києва і там вже продовжувати свою акцію протесту.

Тернопільська міськрада внесла зміни у маршрути громадського транспорту на той період, доки дорога на дамбі тернопільського ставу буде перекрита родичами бійців батальйону «Збруч».