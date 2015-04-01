Найбільш складна ситуація в зоні АТО зберігається поблизу Авдіївки та під Маріуполем - штаб

В зоні АТО найбільш складна ситуація зберігається поблизу Авдіївки та в селищі Широкине під Маріуполем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Неспокійною залишається обстановка поблизу Авдіївки. Вчора проти наших військовослужбовців бойовики застосували бронетехніку, ствольну артилерію, 120-мм міномети», - зазначив він.

«Найбільш запеклі сутички відбуваються в селищі Широкине, вчора там тривав кількагодинний бій. Бойовики здійснили спробу штурму нашого ротного опорного пункту із застосуванням танків та 120-мм мінометів, що мали б бути відведені відповідно до Мінських домовленостей», - додав Лисенко .