Найбільш складна ситуація в зоні АТО зберігається поблизу Авдіївки та під Маріуполем - штаб
Неспокійною залишається обстановка поблизу Авдіївки. Вчора проти військовослужбовців бойовики застосували бронетехніку, ствольну артилерію, 120-мм міномети.
В зоні АТО найбільш складна ситуація зберігається поблизу Авдіївки та в селищі Широкине під Маріуполем.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«Неспокійною залишається обстановка поблизу Авдіївки. Вчора проти наших військовослужбовців бойовики застосували бронетехніку, ствольну артилерію, 120-мм міномети», - зазначив він.
«Найбільш запеклі сутички відбуваються в селищі Широкине, вчора там тривав кількагодинний бій. Бойовики здійснили спробу штурму нашого ротного опорного пункту із застосуванням танків та 120-мм мінометів, що мали б бути відведені відповідно до Мінських домовленостей», - додав Лисенко .