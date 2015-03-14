У боях під Широкіним поранено двох бійців батальйону "Азов"

Протягом минулої доби внаслідок боїв із терористами під селищем Широкине отримали поранення двоє бійців батальйону спецпризначення "Азов".

Про це йдеться у повідомленні батальйону на сторінці у Фейсбук.

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"За минулу добу азовці прийняли три бої в селищі Широкине. Перший тривав з ранку приблизно з 8-ї до 10-ї години. Терористи стріляли з мінометів та завдали безуспішного удару з ПТУРа по нашому танку. Другий бій почався близько 15 год. тривав близько години. З 16.20 і до 20 год. терористи вели масивний обстріл наших позицій з 120-мм міномету та стрілецької зброї. Поранено двох азовців. Бійця з позивним "Єсенін" поранено в руку з РПК, бійцю "Білому" осколками посікло ногу. У всіх випадках наші хлопці давали противнику відповідь і не залишали провокації непокараними. Всі наші позиції під повним контролем", - зазначається у повідомленні.