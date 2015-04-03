За час АТО сапери знешкодили 34 тисячі вибухонебезпечних предметів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час презентації координатором проектів ОБСЄ в Україні методичних матеріалів з міжнародних стандартів розробки та реалізації національної програми гуманітарного розмінування.

“Тільки з 6 липня минулого року ми розпочали виконання цих задач. У нас було виконано розмінування 1750 га територій, 34 тис. одиниць вибухонебезпечних предметів було знешкоджено нашими піротехніками на території Донецької та Луганської областей на ділянці, звільненій від терористів”, - сказав Марченко.

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Він повідомив, що більше тисячі об'єктів соціальної інфраструктури було розміновано. Працівники ДСНС виявили і знешкодили 574 спеціально встановлених особливо небезпечних вибухових пристроїв, серед яких - підривні засоби з дистанційним управлінням, боєприпаси на розтяжках, фугаси великої потужності, а також підривні засоби, які було замасковані під предмети побуту та дитячі іграшки.