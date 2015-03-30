На Донбасі сапери протягом місяця знешкодили 550 боєприпасів – ДСНС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила керівник прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій Наталія Бистра сьогодні на брифінгу в Києві.

«Протягом березня завдяки роботі наших піротехніків було обстежено 55 гектарів територій Донбасу», - сказала Бистра.

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За її словами, під час обстеження було виявлено та вилучено 550 боєприпасів, з яких 94 артилерійських снаряди, 106 мінометних мін, 128 бойових гранат, 54 реактивні боєприпаси, а також 168 інших вибухонебезпечних предметів.