На Донбасі сапери протягом місяця знешкодили 550 боєприпасів – ДСНС

10:50, 30 березня 2015
Політика
150 0

Протягом місяця сапери обстежили 55 гектарів територій у Луганській та Донецькій областях і вилучили 550 боєприпасів.

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила керівник прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій Наталія Бистра сьогодні на брифінгу в Києві.

 «Протягом березня завдяки роботі наших піротехніків було обстежено 55 гектарів територій Донбасу», - сказала Бистра.

Читайте такожУ селі на Луганщині виявили розтяжку з гранатою біля шкільного спортмайданчика

За її словами, під час обстеження було виявлено та вилучено 550 боєприпасів, з яких 94 артилерійських снаряди, 106 мінометних мін, 128 бойових гранат, 54 реактивні боєприпаси, а також 168 інших вибухонебезпечних предметів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter