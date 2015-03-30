На Донбасі сапери протягом місяця знешкодили 550 боєприпасів – ДСНС
10:50, 30 березня 2015Політика
150 0
Протягом місяця сапери обстежили 55 гектарів територій у Луганській та Донецькій областях і вилучили 550 боєприпасів.
Серед виявлених та вилучених боєприпасів було 94 артснаряди / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила керівник прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій Наталія Бистра сьогодні на брифінгу в Києві.
«Протягом березня завдяки роботі наших піротехніків було обстежено 55 гектарів територій Донбасу», - сказала Бистра.
Читайте такожУ селі на Луганщині виявили розтяжку з гранатою біля шкільного спортмайданчика
За її словами, під час обстеження було виявлено та вилучено 550 боєприпасів, з яких 94 артилерійських снаряди, 106 мінометних мін, 128 бойових гранат, 54 реактивні боєприпаси, а також 168 інших вибухонебезпечних предметів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter