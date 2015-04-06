У Луганській області на зруйнованому мосту підірвався мирний житель

Як повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook начальник прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Луганській області Тетяна Погукай, до Новоайдарської районної лікарні із численними осколковими пораненнями було госпіталізовано 53-річного жителя Луганська.

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Перевіркою встановлено, що 5 квітня потерпілий переходив по зруйнованому мосту через річку Сіверський Донець у селищі Трьохізбенка Новоайдарського району і підірвався на вибуховому пристрої. Даний факт кваліфіковано за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального Кодексу України.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Луганській області підірвався на розтяжці український військовослужбовець.