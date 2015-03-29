У Луганській області підірвався на розтяжці український військовослужбовець

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, вчора до міської лікарні Сєвєродонецька з осколковими пораненнями було доставлено 35-річного військовослужбовця, бійця 24-ї аеромобільної бригади, жителя Київської області.

Поранення він отримав неподалік від села Жолобок Попаснянського району, зачепивши розтяжку з вибухівкою. Село розташоване на автодорозі "Бахмутка" за 29-м блокпостом, воно окуповано регулярними військами Російської Федерації.

Пораненому надано необхідну медичну допомогу, загрози життю немає.

Читайте такожВ Новотошківці на розтяжці підірвалися двоє військових сил АТОУ цілому обстановка на контрольованій Україною частини Луганської області залишається нестабільною. Обстрілів з «Градів» і артилерії не зафіксовано, проте у низці населених пунктів тривали бойові дії. Між Кримським і Сокільниками протягом ночі спалахували перестрілки бойовиків і українських військових, а на "Бахмутці" періодично вибухали мінометні міни. Інформації про постраждалих не надходило.

У зв'язку з різким погіршенням погоди (заморозки і шквальний вітер) деякі населені пункти області знеструмлені. Станом на сьогоднішній ранок через обрив проводів світла немає у Трьохізбенці, частково у Новотошківці, у 20% жителів Попасної.