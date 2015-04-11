В Антрациті бойовики роззброюють непокірних "казаків"
14:57, 11 квітня 2015Війна
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В Антрациті Луганської області бойовики роззброюють "казаків", які відмовляються підпорядковуватися "центральному командуванню".
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
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"У місті Антрацит бойовики проводять роззброєння так званих "казацьких" бандформувань, які не ввійшли до складу так званої "народної міліції ЛНР", - поінформував Лисенко.
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