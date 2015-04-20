Бойовики замінували тіло загиблого інструктора Азова - батальйон

Про це повідомляється на сторінці батальйону в Facebook.

Раніше з-за щільного вогню терористів, бійця Азова не змогли забрати з поля бою - ворог відкривав вогонь при кожній спробі забрати тіло і наостанок замінував останки Джанілідзе.

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"Під прикриттям кулеметів терористи замінували тіло нашого побратима, втративши при цьому одного бійця", - йдеться в повідомленні.

Також у повідомленні сказано, що тільки вранці неділі, за сприяння місії ОБСЄ бійцям Азова вдалося вивезти тіло бійця з поля бою.

Георгій Джанілідзе загинув 18 квітня, в бою під Широкиним, Донецької області.