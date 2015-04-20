Бойовики замінували тіло загиблого інструктора Азова - батальйон
02:13, 20 квітня 2015Війна
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Бійці батальйону Азов змогли вивезти з Широкиного тіло загиблого в суботу грузинського інструктора Георгія Джанілідзе
Бойовики замінували тіло загиблого інструктора Азова / Василь Будік/ Facebook
Про це повідомляється на сторінці батальйону в Facebook.
Раніше з-за щільного вогню терористів, бійця Азова не змогли забрати з поля бою - ворог відкривав вогонь при кожній спробі забрати тіло і наостанок замінував останки Джанілідзе.
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"Під прикриттям кулеметів терористи замінували тіло нашого побратима, втративши при цьому одного бійця", - йдеться в повідомленні.
Також у повідомленні сказано, що тільки вранці неділі, за сприяння місії ОБСЄ бійцям Азова вдалося вивезти тіло бійця з поля бою.
Георгій Джанілідзе загинув 18 квітня, в бою під Широкиним, Донецької області.
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