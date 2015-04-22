Бойовики за день 32 рази порушили режим тиші на Донбасі – штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«22 квітня з опівночі до 18 години вздовж лінії розмежування у зоні АТО відбулося 32 обстріли наших позицій, здебільшого з мінометів і стрілецької зброї», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що у Донецькій області ворог двічі обстріляв з мінометів калібром 120 міліметрів сили АТО поблизу Майорська. Протягом дня бандформування вели інтенсивний вогонь по наших позиціях в районі Пісків – 4 рази з мінометів калібром 120 міліметрів, а також з артилерії калібром 122 міліметри, автоматичних гранатометів, стрілецької і снайперської зброї.

Також у штабі АТО повідомляють, що злочинці випустили 4 міни по опорному пункту українських військ неподалік населеного пункту Новгородське, а позиції поблизу Авдіївки двічі зазнали обстрілу із зенітної установки.

Крім того, незаконні збройні формування вели вогонь по наших позиціях біля населеного пункту Ленінське з танку, а біля Кірового - з 82-міліметрового міномету.

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У районі селища Широкине противник застосував по нашому опорному пункту міномети калібру 120 міліметрів, зенітну установку, автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю.

У Луганській області найбільше збройних провокацій щодо наших військ відбулося в районі населеного пункту Щастя. Бандформування так званої ЛНР обстрілювали позиції сил АТО з мінометів, протитанкового ракетного комплексу, автоматичних гранатометів, стрілецької і снайперської зброї.

В районі Маріуполя зафіксовано прольоти чотирьох ворожих безпілотників.

Нагадаємо, вчора у штабі повідомляли, що бойовики 14 разів обстріляли позиції сил АТО.