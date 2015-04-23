Демілітаризація Широкиного практично неможлива - старшина "Донбасу"
Старшина батальйону "Донбас" Дмитро Бабкін вважає, що реалізувати демілітаризацію Широкиного на практиці - неможливо
Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV.
"Теоретично – це реально, практично – ні. Тому що, як тільки ми спробуємо відвести зброю, навіть ту, яку маємо, як тільки ми опинимося на позиціях без зброї чи взагалі залишимо свої позиції – сепаратисти, підтримувані Кремлем, одразу ж займуть ці позиції, "відморозяться" тощо", - наголосив військовий.
За словами старшини Бабкіна - Широкине має бути закріплено за українською стороною згідно з Мінськими домовленостями.
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"Широкине і Саханка, звідки вони нас обстрілюються з "відведених" 120-мм мінометів щодня, Широкине, згідно Мінських угод, закріплено за українською стороною. Там повинні стояти українські військові", - зазначив він.
Раніше він повідомив, що сьогодні у Широкиному були обстріляні журналісти "ВВС".
Секретар РНБО Олександр Турчинов пояснив, як може відбутисядемілітаризація Широкиного.