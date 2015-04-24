Міноборони після аудиту знизило вартість ремонту військової техніки на 50 млн грн

Про це повідомили в Управлінні преси та інформації Міноборони. Зокрема, як йдеться у повідомленні, «за результатами роботи спільно з військовими представництвами розрахунково-калькуляційних матеріалів на ремонт авіаційної та бронетанкової техніки зменшена вартість робіт на 50 млн грн».

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В цілому, за даними Міноборони, за підсумками операційних аудитів і попереднього моніторингу ризикових операцій, здійснюваних як на централізованому рівні, так і безпосередньо у військах, попереджено втрат і збитків на суму 58,8 млн грн, а також надано 247 рекомендацій і застережень на суму понад 3,9 млрд грн.

Так, за результатами попереднього моніторингу підтвердних документів для виплат окремих видів грошового забезпечення за виконання завдань у зоні проведення АТО надані рекомендації на більш ніж 7 млн грн.