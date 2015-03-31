У Генштабі заявили, що виплатили бійцям АТО за знищену техніку бойовиків вже 1 мільйон гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-офіцер Генерального штабу Збройних сил України Олексій Мазепа.

"За знищену, захоплену військову техніку ворога та успішне виконання бойових завдань українським військовослужбовцям передбачана виплата винагород на суму майже 15 млн грн. Станом на 31 березня вже виплачено понад 1 млн. Видано наказів на виплату грошової винагороди на суму близько 4 млн грн. Зокрема винагороду за успішне виконання бойового завдання та безпосередню участь у бойових діях найближчим часом отримають близько 800 військовослужбовців ЗСУ", - сказав Мазепа.

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За його словами, загалом на розгляд штабу АТО надійшли документи на преміювання за знищення 261 одиниці ворожої техніки, 78 виконаних бойових завдань та понад 2 тис. підтверджених фактів безпосередньої участі у бойових діях.