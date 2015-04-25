Бойовики обстрілюють Широкине з артилерії - поранені двоє військових

Про це повідомив прес-офіцер сектору "М" Дмитро Горбунов, передає сайт "0629".

За словами Горбунова, бойовики використовують заборонену артилерію, ймовірно гармати Д-30 122-мм калібру, можливо самохідні артустановки. Зараз деталі встановлюються.

Відомо, що з української сторони є поранені, але ця інформація також уточнюється. За непідтвердженими даними поранено 2 військовослужбовців Нацгвардії.

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Всього за минулу добу зафіксовано 8 обстрілів. Все в Широкиному. Незаконні формування 7 разів використовували стрілецьку зброю і 1 раз міномети 82-мм калібру. Найсильнішими були обстріли після 18.00.

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Також за минулу добу було зафіксовано 4 БПЛА. Ще 2 безпілотники бачили після півночі. Бойовики розвідували ситуацію в районі Харчовика, Сартани, а також Ялти Першотравневого району.