На вихідних бойовики стріляли практично по всій лінії зіткнення - Інформаційний спротив

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук, у тому числі обстріли велися із застосуванням «виведеного важкого озброєння» (120-міліметрові міномети, важка бронетехніка, артилерія калібру 122 мм та 152 мм).

У суботу, 25 квітня, террористи протягом дня вели обстріл опорного пункту сил АТО в районі Широкиного. Під прикриттям мінометного вогню «працював» танк, також бойовики відкривали вогонь із гранатометів і великокаліберних кулеметів. Після відкриття українськими військами вогню у відповідь по тактичній групі терористів інтенсивність обстрілів різко знизилася.

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У районі населеного пункту Піски дві групи бойовиків зробили чергову спробу просунутися у бік позицій українських військ. Атака відбувалася за відпрацьованою схемою - одна група намагалася інтенсивним вогнем придушити вогневі точки сил АТО, друга група вирушила до позицій українських військ. Однак як тільки вогнева група прикриття (близько 20 терористів з АГС-17, мінометами і великокаліберними кулеметами) наштовхнулася на підготовану систему вогневої протидії, відразу ж почала відходити. Відповідно, просування першої групи виявилося проблематичним і закінчилося практично на вихідному рубежі.

Також у цьому районі терористи кинули у бій бронетехніку і застосували 122-міліметрову артилерію і зенітні установки. Бойовики намагалися застосовувати ці засоби ураження комплексно, у взаємодії, згідно з правилами тактики застосування сухопутних військ.

Крім того, бойовики наполегливо обстрілювали важким піхотним озброєнням позиції українських військ у районі Опитного, Авдіївки, Кіровського, Щастя, Кримського, Сокольників, Миронівського, Майорського. На кількох ділянках таким чином бойовики прикривали своє перегрупування і перешкоджали спостереженню з українського боку за їх бойовими порядками.

В районі Авдіївки, Новотошківки, Гранітного спостерігаються спроби терористів вести наземну і повітряну розвідку (за допомогою БПЛА і наземних ДРГ) у тактичній ланці. Фіксується зростання чисельності спостережних пунктів бойовиків на передньому краї, значна кількість груп коригувальників артилерійського вогню. Зафіксовано появу у «прифронтових районах» «ДНР» і «ЛНР» підрозділів артилерійської розвідки регулярних російських військ (раніше група ІС фіксувала ці підрозділи у прикордонних з Україною районах РФ).

Раніше у прес-центрі АТО повідомили, що вчора ввечері бойовики 23 рази обстріляли позиції українських військ.