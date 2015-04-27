Вчора ввечері бойовики 23 рази обстріляли позиції українських військ – прес-центр АТО

З 18.00 до опівночі незаконні збройні формування 23 рази обстріляли позиції українських військ, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

В одному випадку терористи знов поцілили у напрямку населеного пункту.

На Донеччині бандформування тричі обстріляли з міномета калібру 120 міліметрів сили АТО в районі Пісків, двічі – поблизу Авдіївки. Також по позиціях в районі Авдіївки ворог двічі застосовував артилерію калібру 122 мм.

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З такої ж артилерійської системи бойовики один раз відкривали вогонь в районі Широкиного.

Обстрілам з міномета калібру 82 мм, кулеметів та стрілецької зброї також були піддані українські позиції неподалік населених пунктів Зайцеве та Опитне.

У Луганській області російсько-терористичні війська 5 разів вели вогонь по опорному пункту українських військ неподалік Щастя, у тому числі тричі із зенітної установки і двічі з автоматичних гранатометів.

Також обстрілу з автоматичного гранатомета були піддані українські позиції поблизу села Сокольники.

Крім того, терористи знову обстріляли мирних громадян. О 22.05 хаотично випущені із зенітної установки ЗУ-23-2 снаряди полетіли в бік Щастя.

Також у зазначений період противник активно вів повітряну розвідку. На Донеччині і Луганщині українські підрозділи зафіксували прольоти 11 безпілотних літальних апаратів, здебільшого – з 21.00 по 22.00.

Нагадаємо, вчора бойовики обстріляли Троїцьке в Луганській області.