ОБСЄ закликає припинити вогонь на Донбасі 9 травня

16:36, 08 травня 2015
Війна
563 0

Голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан закликав усі сторони конфлікту на Донбасі забезпечити стійке припинення вогню під час святкувань, запланованих на ці вихідні. 

ОБСЄ закликає забезпечити припинення вогню / facebook.com/ato.news

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Я закликаю всі сторони відзначити святкування подій 70-річної давнини шляхом активізації зусиль щодо підтримки сталого припинення вогню – такого, яке триватиме не лише у святковий період, але й в найближчі дні і майбутнє», – зазначив Апакан.

«Я закликаю всі сторони проявляти стриманість, дотримуватися повного і всеосяжного припинення вогню і забезпечити мир на найближчих вихідних та в подальшому майбутньому», – додав він. 

Читайте такожМісія ОБСЄ фіксує відновлення обстрілів із «Градів» у Донецьку та ГранітномуНапередодні президент України Петро Порошенко заявив, що напередодні 9 травня проросійські бойовики повертають до буферної зони техніку, яку вони нібито раніше вивели. Водночас проросійські бойовики заявили, що, зокрема, в Донецьку 9 травня проведуть парад з використанням військової техніки.

Укладені в лютому чергові Мінські угоди передбачають режим припинення вогню, а також відведення важких озброєнь від лінії розмежування.

8-9 травня в Україні проводяться святкові заходи з нагоди 70-річчя Перемоги над нацизмом. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter