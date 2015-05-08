ОБСЄ закликає припинити вогонь на Донбасі 9 травня
Голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан закликав усі сторони конфлікту на Донбасі забезпечити стійке припинення вогню під час святкувань, запланованих на ці вихідні.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
«Я закликаю всі сторони відзначити святкування подій 70-річної давнини шляхом активізації зусиль щодо підтримки сталого припинення вогню – такого, яке триватиме не лише у святковий період, але й в найближчі дні і майбутнє», – зазначив Апакан.
«Я закликаю всі сторони проявляти стриманість, дотримуватися повного і всеосяжного припинення вогню і забезпечити мир на найближчих вихідних та в подальшому майбутньому», – додав він.
Читайте такожМісія ОБСЄ фіксує відновлення обстрілів із «Градів» у Донецьку та ГранітномуНапередодні президент України Петро Порошенко заявив, що напередодні 9 травня проросійські бойовики повертають до буферної зони техніку, яку вони нібито раніше вивели. Водночас проросійські бойовики заявили, що, зокрема, в Донецьку 9 травня проведуть парад з використанням військової техніки.
Укладені в лютому чергові Мінські угоди передбачають режим припинення вогню, а також відведення важких озброєнь від лінії розмежування.
8-9 травня в Україні проводяться святкові заходи з нагоди 70-річчя Перемоги над нацизмом.