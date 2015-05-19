Генштаб: У бою під Катеринівкою загинули 3 і поранено 6 військових

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявив перший заступник начальника Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу ЗСУ Володимир Талалай.

"Сьогодні в районі Катеринівки відбулося бойове зіткнення в ході якого, на жаль, ми втратили 3 бійців", - сказав Талалай.

На інформацію про чотирьох загиблих він зазначив, що вона є недостовірною. "Це помилка. Загинули троє військовослужбовців, шість поранені. Це результати бойової сутички з диверсійно-розвідувальними групами, які влаштовують засідки, які входять на територію, контрольовану ЗСУ. Це погані фактори, які говорять про те, що противник істотно порушує мінські домовленості", - зазначив він.

Читайте такожПід Катеринівкою триває бій - Москаль

У свою чергу спікер штабу АТО Олександр Поронюк повідомив, що бій під Катеринівкою наразі завершений, триває підрахунок втрат. Остаточні дані будуть оприлюднені в середу, 20 травня.

"Бій завершився. Цей район був відносно спокійним. З "сірої" зони, як у нас військові кажуть, відбувся, власне, обстріл наших підрозділів. Більш детально, я сподіваюся, завтра Андрій Лисенко скаже, але дійсно є втрати і поранені", - сказав Поронюк. На прохання повідомити поточні дані про загиблих він відповів, що інформація буде оприлюднена пізніше.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Геннадій Москаль повідомив про бій в районі Катеринівки, за його словами загинули чотири військових.