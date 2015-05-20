Українська армія заявляє про використання бойовиками фосфорних боєприпасів – ОБСЄ
23:03, 20 травня 2015Війна
0 0
Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ повідомляє, що українські військові заявляють про використання проти них фосфорних боєприпасів.
Українська армія заявляє про використання бойовиками фосфорних боєприпасів / facebook.com/ato.news
17 травня представники ОБСЄ отримали інформацію про те, що два фосфорні артилерійські снаряди вибухнули біля позицій армії України в Пісках (10 км від центру Донецька), пише ZN.ua.
Однак СММ не змогла відразу ж підтвердити дану інформацію через відсутність безпеки в даному районі.
Читайте такожОБСЄ: на сході України побільшало білоруських вантажівок
Також представники ОБСЄ виявили три танки Т-64 без розпізнавальних знаків в центрі Широкіного.
А на території так званої "ДНР" безпілотник СММ зафіксував сім танків невстановленого типу приблизно в 50 км від Маріуполя.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter