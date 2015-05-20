Українська армія заявляє про використання бойовиками фосфорних боєприпасів – ОБСЄ

23:03, 20 травня 2015
Війна
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Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ повідомляє, що українські військові заявляють про використання проти них фосфорних боєприпасів.

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17 травня представники ОБСЄ отримали інформацію про те, що два фосфорні артилерійські снаряди вибухнули біля позицій армії України в Пісках (10 км від центру Донецька), пише ZN.ua.

Однак СММ не змогла відразу ж підтвердити дану інформацію через відсутність безпеки в даному районі.

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Також представники ОБСЄ виявили три танки Т-64 без розпізнавальних знаків в центрі Широкіного.

А на території так званої "ДНР" безпілотник СММ зафіксував сім танків невстановленого типу приблизно в 50 км від Маріуполя.

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