Плотницький прокоментував убивство Мозгового і згадав про різницю у політичних поглядах

Глава самопроголошеної "Луганської народної республіки" (ЛНР) Ігор Плотницький прокоментував вбивство одного з лідерів "ЛНР", командира батальйону «Привид», Олексія Мозгового.

Про це повідомляє видання бойовиків "Луганський Інформаційний Центр".

"Напад на Олексія Мозгового і його соратників – це напад на всіх нас, на людей, які захищають право на існування ЛНР", - заявив Плотницький.

За його словами, він сумує разом з усіма, хто знав Мозгового, і хто йшов з ним рука об руку.

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Лідер бойовиків "ЛНР" також зазначив, що у нього "з Мозговим могли бути різні погляди на політичні процеси, але в бою за Луганську Народну Республіку ми стояли плечем до плеча".

Плотницький дав доручення так званим Генеральному прокурору, міністру внутрішніх справ і командуванню Народної міліції взяти під особливий контроль пошук осіб, які напали на Мозгового та його соратників.

Як раніше повідомлялося, бойовики з "ЛНР" заявили про вбивство ватажка бандитського формування "Привид" Олексія Мозгового. За попередніми даними, автомобіль, в якому перебував Мозговий, був підірваний за допомогою вибухового пристрою, а потім обстріляний з кулеметів.

Трохи пізніше радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що Олексія Мозгового і шістьох його охоронців під Алчевськом ліквідував спецназ ГРУ.