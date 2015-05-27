СБУ затримала коригувальника вогню терористів



Як повідомили УНІАН в прес-центрі СБ України, інформатор телефоном повідомляв ватажкам незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР» відомості про місця розташування сил АТО. «Після здійснення бойовиками артилерійських ударів, зловмисник телефонував їм знову і уточнював координати обстрілу, доповідав про потрапляння снарядів у будинки жителів, мирні об’єкти», - сказано в повідомленні.

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Слідчі УСБУ в Луганській області розпочали стосовно затриманого зловмисника кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (ця стаття передбачає за участь в терористичній групі чи терористичній організації позбавленням волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої- УНІАН).

За даним фактом тривають слідчі дії.