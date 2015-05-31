Напередодні Святої Трійці терористи обстріляли церкву Святого Миколая в Золотому - Москаль

Подробиці обстрілу стали відомі сьогодні під час робочої поїздки керівника області Геннадія Москаля в с.Катеринівку, повідомляє прес-служба керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

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Як зазначається в повідомленні, вчора близько 8-ї вечора бойовики з Первомайська обстріляли м.Золоте, що на лінії фронту в Луганській області. Під вогонь потрапила в тому числі й православна церква Святого Миколая, що розташована на околиці Золотого при в’їзді в Катеринівку. Снаряд залетів і вибухнув на подвір’ї церкви, осколками вибиті вікна в житловому будинку священика та самій церкві. Під час обстрілу в будинку знаходилися люди, дивом ніхто з них не поранений і не загинув.

«На місці вибуху знайдені залишки снаряду, - повідомляє Москаль. – Судячи з металевих крильцят, по церкві стріляли з протитанкового ракетного комплексу «Корнет». Його калібр – 152 міліметри (використання такого калібру заборонене Мінськими угодами), снаряд призначений для ураження броньованої техніки. Вчора, за кілька годин до одного з найбільших християнських свят, «борці за русскій мір» використали цю зброю проти православної церкви».