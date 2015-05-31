У Щасті внаслідок обстрілу поранений мирний житель

Про це повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль. Він уточнив, що осколкові поранення отримав 66-річний чоловік.

Читайте такожВночі сили АТО двічі вступали в бойові зіткнення з бойовиками«У суботу протягом дня бойовики, що закріпилися у селі Весела Гора, продовжували обстрілювати місто Щастя в Новоайдарському районі зі зброї різного виду. Під час одного з обстрілів мінометна міна залетіла в житловий масив і вибухнула на вулиці Енергетиків біля багатоквартирного будинку. Осколкові поранення отримав місцевий мешканець, 66-річний чоловік, що знаходився в цей час у дворі. Поранений госпіталізований у лікарню. Його рани неважкі, загрози життю немає», – повідомив Геннадій Москаль.

За його даними, обстріли тривали також у Станиці Луганській, Кримському і на автодорозі Бахмутка.