Бойовики у Широкиному погано озброєні і деморалізовані - ЗМІ

Про це пише кореспондент британської газети The Times Олівер Керролл, який побував на передових позиціях бойовиків у Широкиному, передає РБК.

Бойовики розповіли журналісту, що вони розчаровані своїми командирами, яких давно не бачили.

"Вони присилають сюди людей, які навіть не вміють поводитися з гвинтівкою", — сказав бойовик під позивним "Страус", колишній футболіст з Донецька.

За оцінкою Керролла, на передовій перебуває не більше 50 бойовиків. При цьому, як вони розповіли, втрати складають одна-дві людини в день.

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У Широкиному залишилося приблизно 20 місцевих жителів, хоча до початку війни в ньому проживали приблизно 1,4 тис. чоловік. 66-річний Юрій Гуділов розповів, що він залишився в Широкиному, незважаючи на небезпеку, оскільки не може дозволити собі квартиру в Маріуполі.

"Я тримаюся, але навряд чи протягну зиму, якщо все це буде продовжуватися", — сказав він.

Журналіст The Times також наводить фрагмент бесіди Гуділова з бойовиком.

"От ви все стріляєте, а нам потрібен лише мир. Я навіть не розумію, за що ви воюєте", — запитав місцевий житель "ДНРівця". "За Новоросію", — відповів бойовик. "А, ну так", — сказав Гуділов.