У Генштабі озвучили дані про кількість бойовиків та їхньої техніки під Мар'їнкою

Про це повідомляє пресс-служба Генерального штабу ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожВійськові без втрат зупинили наступ бойовиків на Мар'їнку – Полторак

Стало відомо, що у напрямку Мар’їнки ворог кинув у бій проти українських військ більше десяти танків та до тисячі осіб живої сили. Крім того, наступ підтримують самохідні гармати 2С1 «Гвоздика».

ОФІЦІЙНОСьогодні, 3 червня, близько 4 години ранку, російські терористи, цинічно нехтуючи Мінськими домовленостями, роз... Posted by Прес-служба Генерального штабу ЗСУ on 3 Июнь 2015 г.

"На інших напрямках наступ на наші позиції також підтримується вогнем з гармат та важких мінометів, які, до речі, відповідно до Мінських домовленостей, мають бути відведеними на 25 і більше кілометрів від лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Як повідомляв УНІАН, щоб уникнути втрат серед українських військових, Генеральний штаб ЗСУ дозволив силам АТО застосувати артилерію в районі Мар'їнки і Красногорівки.