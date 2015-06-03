Куратор батальйону "Київ-1": бойовики підтягнули чимало сил, аби взяти Мар'їнку

У Мар'їнці батальйон "Київ-1" і 28-а бригада ведуть прямий контакт з бойовиками. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив нардеп, куратор "Київ-1" Євген Дейдей.

"Є 200-і, є 300-і. Щодо кількості поки не відомо. Вдалося віддавити їх назад, на ті ж позиції де вони були, майже ті ж самі. Зараз ще йде бій. Зараз йде прямий контакт в Мар'їнці. Наші бійці та бійці 28-ї бригади в даний момент ведуть прямий контакт, поки що чекаємо розвитку подальшої ситуації, що і як. Вони підтягли чимало сил для того, щоб взяти Мар'їнку. Завдяки бійцям 28-ї бригади, змогли утримати її", - заявив нардеп.

Раніше в АТЦ заявили, що ситуація в Мар'їнці стабілізувалася.

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Нагадаємо, в районі Мар'їнки близько 10 годин тривали запеклі бої. За словами медиків, поранено близько 30 бійців ВСУ. Також повідомлялося про поранення 4 мирних жителів і про загибель одного з них.

За даними Генштабу, в напрямку Мар'їнки ворог кинув у бій проти українських військ більше десяти танків і до тисячі чоловік живої сили. Наступ підтримують самохідні гармати 2С1 "Гвоздика". На інших напрямках наступ на наші позиції також підтримується вогнем з гармат і важких мінометів, які, до речі, згідно з Мінськими домовленостями повинні бути відведеними на 25 і більше кілометрів від лінії зіткнення.

Також стало відомо, що українська сторона змушена була використовувати важку артилерію для адекватної відповіді противнику.

Зазначимо, що заступник командира ДУК Валентин Манько на своїй сторінці в Facebook написав, що, згідно з розвідданими, бойовики зібрали багато озброєння біля Батурина, Мар'їнки, Пісок і Первомайського. І якщо бойовикам вдасться прорвати оборону, то в районі Піски – Карлівка - Авдіївка сформується новий котел.

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За його словами, на вчорашній день було зафіксовано кілька безпілотників, саме в районі Мар'їнки і Красногорівки, які здійснювали розвідку українських позицій.