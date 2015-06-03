Міліція повідомляє про одного загиблого внаслідок обстрілу Мар’їнки бойовиками

Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУМВД України в Донецькій області.

"До міліції надійшли повідомлення, що внаслідок обстрілів бойовиками м. Мар’їнки, що тривають увесь день, загинула одна людина", - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, за оновленими даними правоохоронців, поранення дістали 4 людини.

Як повідомляв УНІАН, раніше міліція повідомляла про трьох поранених.

Нагадаємо, сьогодні, 3 травня, російські терористи почали масований наступ на українські позиції, найбільший удар був нанесений в районі населених пунктів Мар'їнка і Красногорівка, поблизу Донецька. Українські військові відбили наступ.

За минулу ніч бойовики в районі Мар'їнки і Красногорівки провели близько 40 обстрілів із застосуванням важкого озброєння.