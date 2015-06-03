Росія відповідальна за погіршення ситуації з правами людини на Донбасі та в Криму - ООН

Про це йдеться у 10-й доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини стосовно ситуації в галузі прав людини в Україні, зазначається у переданому агентству УНІАН коментарі МЗС України.

"Важливо, що в доповіді чітко вказується на відповідальність Російської Федерації за погіршення ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей. Йдеться, зокрема про постачання Російською Федерацією сучасних видів важких озброєнь і найманців. Значно ширше документуються злочини та порушення прав людини, скоєні підтримуваними Росією бойовиками. Складна ситуація з правами людини в тимчасово окупованому Криму теж знайшла своє відображення у документі: Моніторингова місія ООН з прав людини (ММПЛ) звертає увагу, що т.зв. кримська «влада» продовжує обмежувати права етнічних українців та кримськотатарського народу", - йдеться у коментарі.

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"Українська сторона цілком поділяє висновок ММПЛ щодо важливості належної імплементації комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей. Закликаємо місію більш чітко та об’єктивно фіксувати деструктивні дії російської сторони. Саме окупація Росією АР Крим та підривна діяльність РФ на Донбасі є справжніми першопричинами грубих порушень прав людини в окремих районах Донецької та Луганської областей та в окупованому Криму. Уряд України залишається повністю відданим всебічному дотриманню та захисту прав людини і налаштований на подальшу співпрацю з міжнародними правозахисними механізмами, у тому числі системи ООН. Українська сторона і надалі взаємодіятиме і готова до співпраці в питаннях ретельного розслідування усіх без винятку випадків порушення прав людини і розраховує на подальший моніторинг місією перевірених фактів правопорушень та їхнє належне відображення в наступних звітах", - зауважили в МЗС.

1 червня Управління Верховного комісара ООН з прав людини оприлюднило десяту доповідь стосовно ситуації у галузі прав людини в Україні. Вона підготовлена за результатами роботи Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні з 16 лютого по 15 травня.