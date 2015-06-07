У результаті обстрілу бойовиків в околицях міста Щастя загорівся ліс - ЗМІ

Сьогодні ввечері бойовики обстріляли околиці міста Щастя, в результаті чого сталося загоряння лісової зони.

Як повідомив кореспонденту informator.lg.ua один з місцевих жителів, пожежа тривала станом на 23:00. Також повідомляли про сильне задимлення в самому місті.

Читайте такожБойовики продовжують збройні провокації на підступах до Щастя та Жолобка

Зазначається, що попередній обстріл Щастя був зафіксований 30 травня близько 9:30.