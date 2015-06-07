У результаті обстрілу бойовиків в околицях міста Щастя загорівся ліс - ЗМІ

01:56, 07 червня 2015
Війна
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Пожежа тривала станом на 23:00.

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Сьогодні ввечері бойовики обстріляли околиці міста Щастя, в результаті чого сталося загоряння лісової зони.

Як повідомив кореспонденту informator.lg.ua один з місцевих жителів, пожежа тривала станом на 23:00. Також повідомляли про сильне задимлення в самому місті.

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Зазначається, що попередній обстріл Щастя був зафіксований 30 травня близько 9:30.

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