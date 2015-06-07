Вночі бойовики обстріляли Піски, Водяне та Широкине - штаб АТО

08:20, 07 червня 2015
Війна
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По позиціях українських військ в районі Пісків бойовики били зі 120-мм мінометів, а Водяне обстріляли з 122-мм артилерійських систем.

Боевики всю ночь обстреливали населенные пункты / Фото с сайта боевиков

Ніч з суботи на неділю в зоні проведення АТО була відносно спокійною. Разом з тим, було зафіксовано майже 30 випадків застосування бойовиками зброї. 

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Разом з тим, було зафіксовано майже 30 випадків застосування бойовиками НЗФ зброї проти наших захисників. Декілька з них із використанням озброєння, що заборонено Мінськими домовленостями", - йдеться у повідомленні.

По позиціях українських військ в районі Пісків бойовики били зі 120-мм мінометів, а Водяне обстріляли з 122-мм артилерійських систем.

"В районі Новоласпи ворог вів вогонь по позиціях наших воїнів з озброєння танків та бойових машин піхоти. В Мар’їнці провокував українських військовослужбовців, застосовуючи стрілецьку зброю", - зазначили у штабі.

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На Луганщині найбільш активно проросійські окупанти обстрілювали Сокільники.

По Ленінському, що на Артемівському напрямку, бойовики били із мінометів калібру більше 100 мм. В цьому секторі населений пункт Кірово декілька разів був обстріляний з гранатометів, 82-мм мінометів та крупнокаліберних кулеметів. 

Під ранок бойовики вдарили по Широкіному зі 120-мм мінометів та артилерійських систем калібру 122 мм.

У штабі також зазначили, що впродовж ночі бойовики активно вели повітряну розвідку. Було зафіксовано 20 безпілотників ворога. Більшість з них на Луганщині.

Ніч з суботи на неділю в зоні проведення АТО була відносно спокійною.Разом з тим, було зафіксовано майже 30 випадків з...

Posted by Прес-центр АТО on 6 червня 2015 р.

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