Вночі бойовики обстріляли Піски, Водяне та Широкине - штаб АТО

Ніч з суботи на неділю в зоні проведення АТО була відносно спокійною. Разом з тим, було зафіксовано майже 30 випадків застосування бойовиками зброї.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Разом з тим, було зафіксовано майже 30 випадків застосування бойовиками НЗФ зброї проти наших захисників. Декілька з них із використанням озброєння, що заборонено Мінськими домовленостями", - йдеться у повідомленні.

По позиціях українських військ в районі Пісків бойовики били зі 120-мм мінометів, а Водяне обстріляли з 122-мм артилерійських систем.

"В районі Новоласпи ворог вів вогонь по позиціях наших воїнів з озброєння танків та бойових машин піхоти. В Мар’їнці провокував українських військовослужбовців, застосовуючи стрілецьку зброю", - зазначили у штабі.

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На Луганщині найбільш активно проросійські окупанти обстрілювали Сокільники.

По Ленінському, що на Артемівському напрямку, бойовики били із мінометів калібру більше 100 мм. В цьому секторі населений пункт Кірово декілька разів був обстріляний з гранатометів, 82-мм мінометів та крупнокаліберних кулеметів.

Під ранок бойовики вдарили по Широкіному зі 120-мм мінометів та артилерійських систем калібру 122 мм.

У штабі також зазначили, що впродовж ночі бойовики активно вели повітряну розвідку. Було зафіксовано 20 безпілотників ворога. Більшість з них на Луганщині.