Вночі бойовики обстріляли Піски, Водяне та Широкине - штаб АТО
По позиціях українських військ в районі Пісків бойовики били зі 120-мм мінометів, а Водяне обстріляли з 122-мм артилерійських систем.
Ніч з суботи на неділю в зоні проведення АТО була відносно спокійною. Разом з тим, було зафіксовано майже 30 випадків застосування бойовиками зброї.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
"Разом з тим, було зафіксовано майже 30 випадків застосування бойовиками НЗФ зброї проти наших захисників. Декілька з них із використанням озброєння, що заборонено Мінськими домовленостями", - йдеться у повідомленні.
По позиціях українських військ в районі Пісків бойовики били зі 120-мм мінометів, а Водяне обстріляли з 122-мм артилерійських систем.
"В районі Новоласпи ворог вів вогонь по позиціях наших воїнів з озброєння танків та бойових машин піхоти. В Мар’їнці провокував українських військовослужбовців, застосовуючи стрілецьку зброю", - зазначили у штабі.
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На Луганщині найбільш активно проросійські окупанти обстрілювали Сокільники.
По Ленінському, що на Артемівському напрямку, бойовики били із мінометів калібру більше 100 мм. В цьому секторі населений пункт Кірово декілька разів був обстріляний з гранатометів, 82-мм мінометів та крупнокаліберних кулеметів.
Під ранок бойовики вдарили по Широкіному зі 120-мм мінометів та артилерійських систем калібру 122 мм.
У штабі також зазначили, що впродовж ночі бойовики активно вели повітряну розвідку. Було зафіксовано 20 безпілотників ворога. Більшість з них на Луганщині.
Ніч з суботи на неділю в зоні проведення АТО була відносно спокійною.Разом з тим, було зафіксовано майже 30 випадків з...Posted by Прес-центр АТО on 6 червня 2015 р.