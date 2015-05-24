Бойовики продовжують застосовувати заборонену Мінськими угодами зброю

Бойовики продовжують застосовувати проти силовиків, задіяних в антитерористичній операції, озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО полковник Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу в Києві.

Речник АП додав, що ситуація в зоні АТО залишається складною, однак, за його словами, впродовж останніх днів фіксується незначне зниження інтенсивності обстрілів з боку бойовиків.

"Разом з тим бойовики активно застосовують проти сил АТО озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями", - наголосив Мотузяник.

Читайте такожЗа минулу добу на Донбасі поранені п'ятеро українських військовихУ зв'язку з цим він зазначив, що минулої доби зафіксовано два факти ведення вогню бойовиками по українським позиціям з танку, 8 разів - з мінометів калібром 120-мм, а також 6 фактів ведення вогню з артилерії калібром 122-мм.

Мотузяник зазначив, що "українські військові дають гідну відсіч ворогу на всі його незаконні дії".