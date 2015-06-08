Бойовики за день п'ять разів обстріляли Мар'їнку з гранатометів і мінометів

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«З початку дня загарбники 5 разів били по позиціях українських військ в районі Мар’їнки з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, протитанкових керованих ракетних комплексів, стрілецької зброї. Окрім того, бандити двічі застосовували заборонені Мінськими домовленостями 120-мм міномети», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що під час одного з таких обстрілів ворожі міни калібру 120 мм влучали по житлових кварталах Мар’їнки, Кірового та Ленінського, що на Артемівському напрямку, також були обстріляні з цього виду озброєння.

Крім того, за даними штабу, вночі на Луганщині поблизу Гречишкино відбулось одне бойове зіткнення. Там була виявлена та знешкоджена диверсійно-розвідувальна група противника.

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Також Щастя та Трьохізбенку вранці проросійські найманці обстрілювали із мінометів калібру 82 мм.

"Українські воїни міцно стоять на своїх позиціях. У нас достатньо сил і засобів, аби дати відсіч будь-яким намаганням бойовиків змінити кордони лінії розмежування", - зазначили у прес-центрі АТО.

Як повідомляв УНІАН, за даними представника Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко, сьогодні близько 9.00 ворог поблизу Мар’їнки почав обстрілювати українські позиції зі стрілецької зброї та мінометів. Під цим прикриттям диверсійно-розвідувальна група противника намагалася наблизитися до українських позицій. Сили АТО її своєчасно виявили, розпочався бій.

Після обіду стало відомо, що бій в районі Мар’їнки припинено.