Бойовики обстріляли Кримське з артилерії та мінометів
На околиці Кримського відбувся бій між терористами із Сокільників та українськими військовими.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.
За його словами, спочатку українські позиції бойовики обстріляли з артилерійських знарядь і мінометів, а потім розпочалося бойове зіткнення з використанням автоматичної зброї і гранатометів.
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Жителі Кримського, які проживають біля протитуберкульозного санаторію (крайня точка у селі, яка контролюється українськими військовими), тривалий час були змушені переховуватися у підвалах.
Станом на 17.00 бій закінчився. За попередніми даними, ніхто з мирних жителів не постраждав, значних руйнувань інфраструктури немає. Інформація про постраждалих військових з'ясовується.