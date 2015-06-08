Бойовики знову атакують Мар'їнку, йде ближній бій – куратор батальйону "Київ-1"

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє куратор батальйону "Київ-1" Євген Дейдей.

"Працюють танки й міномети за прямим наведенням. Йде ближній бій. Вистоїмо! Зобов'язані вистояти!!! Слава Україні!", - написав він.

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Нагадаємо, напередодні в районі Мар'їнки близько 10 годин тривали запеклі бої. За словами медиків, поранено близько 30 бійців ЗСУ. Також повідомлялося про поранення 4 мирних жителів і про загибель одного з них.

За даними Генштабу, в напрямку Мар'їнки ворог кинув у бій проти українських військ більше десяти танків і до тисячі чоловік живої сили. Наступ підтримували самохідні гармати 2С1 "Гвоздика". На інших напрямках наступ на наші позиції також підтримувався вогнем з гармат і важких мінометів, які, до речі, згідно з Мінськими домовленостями повинні бути відведеними на 25 і більше кілометрів від лінії зіткнення.

Також стало відомо, що українська сторона змушена була використовувати важку артилерію для адекватної відповіді противнику.

Зазначимо, що заступник командира ДУК Валентин Манько на своїй сторінці в Facebook написав, що, згідно з розвідданими, бойовики зібрали багато озброєння біля Батурина, Мар'їнки, Пісок і Первомайського. І якщо бойовикам вдасться прорвати оборону, то в районі Піски – Карлівка - Авдіївка сформується новий котел.