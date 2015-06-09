Місія ОБСЄ за вихідні зафіксувала 111 вибухів в районі Донецького аеропорту

Як йдеться в звіті за 7 червня, який опубліковано сьогодні, місія ОБСЄ продовжує спостерігати за порушеннями режиму припинення вогню навколо Донецького аеропорту.

"Протягом періоду за два дні, Спеціальна моніторингова місія на спостережному посту Спільного центру з контролю та координації на центральному залізничному вокзалі Донецька (підконтрольний "ДНР" на відстані 8 км від центру Донецька) загалом почула щонайменше 111 вибухів, спричинених вхідним та вихідним артилерійським та мінометним вогнем, а також застосуванням стрілецької зброї та легкого озброєння, включаючи вогонь з крупнокаліберного кулемету", - йдеться у звіті.

Читайте такожСьогодні ввечері бойовики за 15 хвилин здійснили 32 обстрілуСпостерігачі дійшли висновку, що вибухи сталися в місцях на захід, північний захід та північ на відстані від 2 до 8 км від місця перебування спостерігачів.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг заявляє, що Росія і Україна досі не надали місії інформацію по відведеному в зоні АТО важкому озброєнні і місцях його зберігання.