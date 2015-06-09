Бійці АТО отримали понад півмільйона гривень за знищену військову техніку бойовиків
Міністерство оборони виплатило бійцям АТО 542 тис. грн за знищену чи захоплену військову техніку ворога, загальна сума грошових винагород становить 15 млн 806 тис. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речник Міністерства оборони України Вікторія Кушнір сьогодні на брифінгу в Києві.
«Міноборони України виплатило грошові винагороди бійцям АТО на загальну суму в 15 млн 806 тисяч гривень, із них 542 тисячі – за знищену чи захоплену військову техніку ворога, 1 млн 766 тисяч гривень – за успішне виконання бойового завдання у складі підрозділу, цю винагороду отримали 354 військових», - сказала вона.
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За її словами, за безпосередню участь у бойових діях виплачено 13 млн 498 тис. грн, їх отримали 2 тис. 425 військових.
Також, як зазначає речник Міноборони, кожна сім’я військовослужбовця, який загинув під час виконання службових обов’язків, отримує соціальну виплату в розмірі 500 мінімальних заробітних плат, тобто 609 тис. грн.