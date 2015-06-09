Бійці АТО отримали понад півмільйона гривень за знищену військову техніку бойовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речник Міністерства оборони України Вікторія Кушнір сьогодні на брифінгу в Києві.

«Міноборони України виплатило грошові винагороди бійцям АТО на загальну суму в 15 млн 806 тисяч гривень, із них 542 тисячі – за знищену чи захоплену військову техніку ворога, 1 млн 766 тисяч гривень – за успішне виконання бойового завдання у складі підрозділу, цю винагороду отримали 354 військових», - сказала вона.

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За її словами, за безпосередню участь у бойових діях виплачено 13 млн 498 тис. грн, їх отримали 2 тис. 425 військових.

Також, як зазначає речник Міноборони, кожна сім’я військовослужбовця, який загинув під час виконання службових обов’язків, отримує соціальну виплату в розмірі 500 мінімальних заробітних плат, тобто 609 тис. грн.