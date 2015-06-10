Кордон із Придністров'ям укріплять найближчим часом – Саакашвілі

Як передає кореспондент УНІАН, про це ввечері 9 червня на своїй першій прес-конференції заявив голова Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі.

«Думаю, що найближчим часом Україна встановить законні правила по всій лінії дотику з ПМР. Це свавілля має закінчитися... З цією контрабандою йде зброя, наркотики, відбувається дестабілізація. Це просто питання внутрішньої безпеки і наших економічних інтересів», - заявив Саакашвілі.

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Як зазначив Саакашвілі, друге, що буде зроблено, - викорінення корупції у всіх органах, включаючи міліцію, митницю, прикордонну службу, СБУ.

«Без останнього перший захід (укріплення кордону) нічого не вирішить. Можна все обнести колючим дротом, але якщо правоохоронець - корупціонер, він сітку підніме, пропустить і потім на місце поставить, просто тарифи зростуть», - сказав голова Одеської ОДА.

«Тому перше - фізичне укріплення, друге – контроль над корупцією», - наголосив Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі підтвердив призначення начальником Головного управління МВС в Одеській області Георгія Лорткіпанідзе.