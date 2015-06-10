В районі Луганського українські військові ліквідували снайпера

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. "У зоні проведення АТО ситуація залишається неспокійною. Протягом сьогоднішнього дня бойовики здійснили 40 обстрілів позицій українських військ", - сказано в повідомленні. "У районі Луганського наших бійців обстрілював ворожий снайпер. Він був виявлений і знешкоджений", - наголошується в повідомленні.

Читайте такожБойовики заблокували останній пункт пропуску на окуповані території Луганщини

Зокрема, зазначається, що з опівночі в районі Луганська проросійські найманці двічі обстрілювали Трьохізбенку з 152-мм артилерійських систем. Новотошківське потрапило під удар реактивних систем залпового вогню "Град".

Також з гранатометів бойовики обстрілювали Сокольники, Щастя й знову Новотошківське.

"Після того як в першій половині дня зі 120-мм мінометів та 122-мм гаубиць російсько-терористичні бандформування обстріляли Піски та Опитне, після опівдня поблизу Донецька по позиціях українських військ гатили ворожі танки", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, сказано, що по Широкій Балці на Артемівському напрямку підконтрольні російській владі злочинці вели вогонь із мінометів калібрів 120 та 82 мм. Золоте та Попасна обстрілювались зі стрілецької зброї та гранатометів.

Також 5 разів практично з усіх зразків озброєння проросійські бандформування били по Широкиному, зокрема зі 152-мм артилерійських систем, гранатометів, 120-мм та 82-мм мінометів.