Російські вантажівки з "гумдопомогою" привезли на Донбас військові шоломи - прикордонники

Росія направила на Донбас 29-ий так званий «гумконвой», в якому були зафіксовані при візуальному спостереженні прикордонників військові шоломи, запаковані у мішки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Сьогодні вранці російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового 29-го так званого «гуманітарного конвою». У період з 6:50 до 7:35 хвилин через російські пункти пропуску «Донецьк» та «Матвеєв Курган» в Україну прослідувало дві колони так званого «гумконвою» у складі 102 автомобілів», - зазначив він.

«Оскільки переміщення «гумконвою» в черговий раз відбувалося з грубим порушення норм міжнародного та вітчизняного законодавства, Міжнародний комітет Червоного Хреста участі в оформленні не брав. Українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій», - додав Слободян.

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За словами помічника голови Державної прикордонної служби, особливістю вантажу було те, що під час візуального огляду українська міжвідомча група в одному з автомобілів спостерігали вантаж негуманітарного характеру, а саме військові шоломи, запаковані у мішки.

Також Україна знову закликала Росію направляти так звані «гумконвої» через контрольовані пункти пропуску на ділянці Харківського або Луганського прикордонних загонів.

Речник Адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко наголошує, що у черговому російському "гуманітарному" вантажі виявлено російські військові шоломи.

"Нашим прикордонникам вдалося виявити в одній з вантажівок російські військові шоломи", - сказав Лисенко і додав: "це вкотре доводить, що "конвої" – російська провокація і пряме пособництво бандформуванням, що контролюють окуповану частину Донецької і Луганської областей".

Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гуманітарні конвої" - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

В РНБО заявляють, що всі російські "гумконвої" спрямовані лише на підтримку бойовиків. Переважно вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

У МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".