Лисенко: у бою під Мар'їнкою вбито близько 150 бойовиків

Про це повідомив представник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. "За попередніми розрахунками, лише під Мар'їнкою противник зазнав втрат близько півтори сотні осіб і кілька сотень було поранених", - сказав він.

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При цьому Андрій Лисенко відзначив відмінну роботу української артилерії. "Під час останнього зіткнення під Мар'їнкою завдяки роботі артилерії нам вдалося погасити наступ противника. Вогонь був відкритий як по першій хвилі нападників так і по другому ешелону, де зосередились більш підготовлені ешелони зі складу Головного розвідувального управління РФ. Цей прийом допоміг нашим хлопцям стримати наступ", - сказав Андрій Лисенко.

За його словами, нанести прицільний вогонь по складах з боєприпасами та місцях скупчення живої сили противника допомогли дані розвідки.

Як повідомляв УНІАН, рано вранці 3 червня бойовики почали наступ на Мар'їнку. В результаті між силами АТО і бойовиками зав'язався бій. Вдень в Мар'їнку прибуло підкріплення Збройних сил. Ближче до вечора того ж дня українські військові зупинили наступ бойовиків на Мар'їнку.