Агресивно налаштовані жителі окупованої Горлівки погрожували представникам ОБСЄ

Про це йдеться в останньому звіті місії за 11 червня.

Зокрема, жителі були засмучені і перебували в стресовому стані, вели себе агресивно і критично висловлювалися на адресу представників місії, говориться в звіті. Також, деякі люди погрожували членам СММ.

Місія змогла залишити місце події після того, як люди зірвали прапор ОБСЄ з автомобіля і кинули його на землю.

Читайте такожБойовики обстріляли Горлівку: загинули 3 мирних жителів, ще 4 отримали пораненняУ звіті зазначається, що інцидент стався в присутності представників Збройних Сил Росії зі складу Спільного центру з контролю і координації.

Раніше УНІАН повідомляв, що Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала значне зосередження військової техніки бойовиків на північний схід від Маріуполя.