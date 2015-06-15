У Пісках сили АТО відбили напад диверсійно-розвідувальної групи бойовиків – нардеп

Про це повідомив командир батальйону "Дніпро-1", народний депутат від "Народного фронту" Юрій Береза на своїй сторінці у Facebook.

«Важка ніч, але всі тримаються, зібравши нерви в кулак. За оперативною інформацією, одним з найгарячіших відрізків на карті АТО залишається сектор "Б", зокрема Мар'їнка і Красногорівка, а також Авдіївка і Піски», - написав він.

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Береза наголосив, що вночі по Мар'їнці двічі відпрацювали з реактивної системи залпового вогню "ГРАД", повним боєкомплектом.

Також, за його даними, у Пісках постійно тривають обстріли. Близько 3.00 ночі до позиції полку "Дніпро-1" підійшла ворожа диверсійно-розвідувальна група, яку бійці швидко відігнали.

Крім того, день і ніч тривали обстріли Широкиного з АГС та мінометів різного калібру з боку Саханки. Вночі там зафіксували польоти семи безпілотних літальних апаратів, які належать російським терористичним військам.

У Чармалику, де зараз перебувають бійці "Дніпра-1", обстановка стабільно напружена. Вчора знову обстріляли з мінометів та АГС.