У Кримському загинув український військовий, внаслідок обстрілу село залишилося без світла
09:11, 15 червня 2015Війна
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Протягом неділі с. Кримське, що розташоване біля автодороги Бахмутка, зазнало неодноразових обстрілів бойовиків із боку підконтрольних бойовикам Сокільників.
REUTERS
Про це на своєму сайті повідомив глава Луганської ОДА Геннадій Москаль.
Відомо, що житловий сектор та мирні мешканці не постраждали, однак після 13-ої години у ході мінометного обстрілу важкі осколкові поранення отримав 36-річний військовий.
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"Пораненого довезли до лікарні, де через кілька годин він, на жаль, помер", - йдеться у повідомленні.
Останній мінометний обстріл Кримського відбувся сьогодні о 3-й годині ночі.
Варто зазначити, що вибухами мінометних мін перебита 35-Кв лінія електропередач, частина села знеструмлена. Ремонтні роботи розпочнуться після узгодження виїзду аварійних бригад із військовими.
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