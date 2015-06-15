У Луганській області бойовики обстріляли ремонтну бригаду водоканалу, є поранений

Як йдеться у повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, вчора вдень бойовики обстріляли аварійну бригаду водоканалу, яка намагалася усунути пошкодження водопроводу між містами Попасна і Золоте на лінії розмежування.

Читайте такожУ Пісках сили АТО відбили напад диверсійно-розвідувальної групи бойовиків – нардеп

"Ремонтники були одягнені у фірмовий одяг зі спеціальними наклейками, за якими видно, що це не військовослужбовці. Незважаючи на це, бойовики обстріляли їх із міномета", - зазначено у повідомленні. Бригадир отримав поранення, роботи із ремонту водопроводу довелося відкласти.

Рани не важкі, загрози життю потерпілого немає.