Бойовики залишили без води значну частину "ЛНР"

У Золотому внаслідок обстрілів пошкоджено магістральний водопровід, найближчим часом значна частина окупованої території – від Первомайська до Красного Луча – залишиться без води.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі голови Луганської державної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

«Пошкодження сталося біля нашого крайнього блокпосту, який регулярно обстрілюють із мінометів. Розійшовся гідрокомпенсатор, і вода заливає житлові будинки мирних мешканців, а також укріплення наших військових. Паралельно у водопровід засмоктуються різні нечистоти. Водопостачання через пошкоджену трубу неможливе, тому в найближчі години без води на окупованій частині Луганщини залишаться міста Первомайськ, Стаханов, Брянка, Алчевськ, Антрацит, Кіровськ та інші населені пункти аж до Красного Луча», - наголосив Москаль.

За його словами, це величезна територія, на якій альтернативних джерел водопостачання немає. Для ремонту водопроводу потрібні значні кошти й людські зусилля.

Читайте такожНа Луганщині за вечір та ніч поранені троє військовиків - МоскальМоскаль вкотре нагадав, що вода подається на окуповані території безкоштовно, а тому область зазнає через це величезних багатомільйонних збитків.

«Але ремонтувати перебиті обстрілами системи, які забезпечують життєдіяльність на тому боці фронту, не будемо. Ви перебили водопровід і позбавили води й себе, і мирних жителів? Ремонтуйте його за власні гроші й своїми силами», - сказав керівник області.

При цьому він гарантує безпечний доступ до місця пошкодження аварійних бригад.

«До того ніякої води на окуповані території подавати не будемо», - наголосив Москаль.